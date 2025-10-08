Italia U19 in Molise: doppia sfida con la Scozia il 10 e 13 ottobre

La Nazionale Under 19 torna in Molise per due amichevoli contro la Scozia: appuntamento il 10 a Campobasso e il 13 a Isernia. Ingresso gratuito

CAMPOBASSO – I colori azzurri tornano a brillare in Molise: la Nazionale Under 19 sarà protagonista di una doppia amichevole internazionale contro la Scozia, portando entusiasmo e passione calcistica in due città simbolo della regione.

Venerdì 10 ottobre – ore 16.30 Stadio “Molinari”, Campobasso

Lunedì 13 ottobre – ore 11.00 Stadio “Lancellotta”, Isernia

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con i giovani talenti azzurri impegnati in un test importante contro la Scozia, una formazione di pari età dal grande valore tecnico.

L’arrivo della Nazionale giovanile in Molise rappresenta un’occasione speciale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per promuovere il territorio, coinvolgere i giovani e accendere i riflettori sul calcio come veicolo di valori e coesione.

La FIGC – Club Italia, in collaborazione con il Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti, invita scuole, famiglie e tifosi a partecipare numerosi per sostenere gli Azzurrini e vivere insieme due giornate di sport e festa. L’ingresso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Doppio confronto con la Scozia il 10 e il 13 ottobre: i convocati di Alberto Bollini Dopo la doppia amichevole contro l’Albania a Novarello ad agosto (una vittoria 4-1 e un pareggio 1-1), il torneo in Croazia a settembre (0-0 contro i padroni di casa croati, una sconfitta 3-1 contro la Germania e un successo 2-1 contro la Cechia), la Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Scozia in un doppio confronto amichevole, in programma venerdì 10 ottobre (ore 16.30, diretta su Vivo Azzurro TV) allo stadio “Antonio Molinari” di Campobasso e lunedì 13 ottobre (ore 11.00) allo stadio “Mario Lancellotta’ di Isernia”. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, che si sono radunati presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma domenica 5 ottobre.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera); Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Marco Leandri (Atalanta), Emanuele Lulli (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Martino Odero (Genoa), Niccolò Rizzo (Juventus), Nicolas Trabucchi (Parma); Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Grasshopper), Elia Plicco (Parma); Attaccanti: Filippo Armanini (Bologna)*, Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Antonio Stefano Merola (Juventus).

*convocato il 5 ottobre in sostituzione dell’indisponibile Guido Della Rovere (Bayern Monaco).

Staff – Tecnico:

Alberto Bollini; Assistente tecnico: Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Gianluca Ciolli e Lorenzo Molla; Nutrizionista: Dennis Dell’Unto; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Segretario: Aldo Blessich

Modalità d’ingresso

In vista dell’Amichevole Internazionale Under 19 Italia vs Scozia in programma il 10 ottobre 2025 alle ore 16.30 allo Stadio “Molinari” di Campobasso” il Comitato Regionale Molise della FIGC – LND comunica che l’ingresso, a titolo gratuito, del pubblico che prenderà parte all’evento sportivo verrà regolamentato nel seguente modo: