IZS dell’Abruzzo e Molise annuncia investimenti nelle sedi molisane

Il Presidente del CdA dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise sottolinea la valutazione positiva da parte del MEF

“Abbiamo già comunicato agli organi di informazione che la Ragioneria Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concluso positivamente il procedimento ispettivo di verifica amministrativo-contabile che ha riguardato il nostro Ente: desidero sottolineare che questo risultato non solo ci riempie di orgoglio, ma dimostra nei fatti il buon operato della governance dell’Istituto”: queste sono le parole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alfonso Cantone, sull’attestazione da parte del MEF dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise.

“Il CdA che ho l’onore di presiedere può contare sull’esperienza e sulla professionalità dei dottori Gaetana Ferri e Pietro Enzo Di Giulio, i nostri compiti sono di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Ente” – continua il Presidente Cantone – “per verifica si intende la valutazione della corretta attuazione degli indirizzi assegnati all’Istituto sulla base della programmazione sanitaria nazionale e regionale, quindi della due Regioni di competenza, l’Abruzzo e il Molise: tra i nostri compiti rientrano, ad esempio, l’adozione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, così come l’adozione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e la relativa dotazione organica… bisogna rimarcare questo aspetto perché va ricordato che negli ultimi 5 anni, in un momento storico di crisi occupazionale sotto gli occhi di tutti, l’IZS dell’Abruzzo e del Molise ha avuto la forza di stabilizzare 105 ricercatori e assumere a tempo indeterminato 54 nuovi dipendenti”.

Il dott. Alfonso Cantone coglie l’occasione per annunciare il sostanzioso finanziamento regionale che riguarda le sedi diagnostiche molisane, per un ammontare complessivo di 2,4 milioni di euro: “La Giunta Regionale del Molise, nella seduta dell’8 marzo 2024, ha deliberato lo stanziamento di importanti risorse economiche per le sedi di Isernia (1.152.000 euro), Termoli (672.000 euro) e Campobasso (576.000 euro). Questi finanziamenti, provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, saranno utilizzati per interventi di riqualificazione urbana dei fabbricati e per l’efficientamento energetico. Le opere avranno una ricaduta positiva su tutti i territori interessati che va nella direzione dell’ammodernamento delle strutture di cui beneficerà l’intero Molise. In proposito mi preme ringraziare il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Marone per l’attenzione e l’interesse mostrati nei confronti del nostro Istituto”.