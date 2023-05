“La Befana e Robin Hood”, il libro del molisano Cesare Pergola

Una raccolta di storie di vita vissuta, organizzata sui luoghi attraversati dall’autore, dal Molise a Firenze, da Bangkok al Brasile. I racconti seguono una trama incentrata sulla ricerca artistica, ma inevitabilmente anche la vita privata entra in campo. I protagonisti sono i personaggi incontrati lungo il percorso, che hanno stimolato scelte cruciali. Personaggi di un certo rilievo narrativo, o per il loro spessore umano, o per il livello di notorietà pubblica.

Incontriamo Jean Nouvel e Alessandro Mendini, Peter Greenaway e Federico Fellini… ma anche tanti altri. Il cammino di Pergola è particolarmente atipico, sia nel percorso personale che nella carriera artistica (dove si muove con disinvoltura in un universo interdisciplinare). Sui trent’anni è passato da un vissuto eterosessuale a quello omosessuale, che lo accompagna fino ad oggi. Ha vissuto in Italia, ma anche in Thailandia e Brasile. E queste peculiarità rendono i suoi racconti sempre diversi e sorprendenti. Infine questo libro è pieno di una sincerità che avvicina ogni lettore, come in un dialogo intimo con l’autore. Due brevi testi di due compagni di strada, Giancarlo Cauteruccio e Bruno Casini, introducono il libro.

L’AUTORE – Cesare Pergola è laureato in architettura a Firenze (110 e lode con Adolfo Natalini), ha vissuto attivamente la scena artistica fiorentina degli anni ́ 80 e ’90, spaziando tra architettura, arte e teatro. Docente di architettura e design per oltre 20 anni, a Firenze e Bangkok, è stato titolare, 1996-98, della cattedra di Semiotica dell’architettura istituita da Gillo Dorfles e Umberto Eco all’Università di Firenze. Nel campo architettonico ha sviluppato un’inedita teoria di “architettura sensoriale”, pubblicata nel libro “La città dei sensi”, ed. Alinea, 1997. Dalla fine degli anni 90 si è concentrato sulla sua carriera artistica, (pittura, disegno, fotografia, video, installazione, suono), avvalendosi anche degli strumenti della tecnologia digitale. Dal 2001 al 2007 ha vissuto a Bangkok, e dal 2009 al 2022 in Brasile, dove ha fondato e diretto la Galeria Belvedere a Paraty (Rio de Janeiro) e il Festival Internazionale di Arte Contemporanea di Paraty , coinvolgendo oltre 500 artisti. Sue opere sono nelle collezioni permanenti del Museo MUVIM di Valencia, del Museo Afro-Brasil di San Paolo, del Museo Della Città di San Paolo, del Memoriale del Popolo Indigeno di Brasilia, dell’Ambasciata d’Italia in Brasilia.

