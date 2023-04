La ministra Bernini a Campobasso per i 40 anni dell’Unimol

CAMPOBASSO – “Il Sud è l’Italia. Siamo una grande squadra che vince solo se gioca insieme con grande determinazione e mai come ora possiamo crescere grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che rappresentano un’iniezione di fiducia incredibile oltre che una opportunità storica. Ringrazio il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Luca Brunese per avermi invitato alla celebrazione dei 40 anni della nascita dell’Ateneo, in cui ho avuto l’occasione di parlare degli importantissimi risultati che l’Università ha raggiunto”. Così la ministra per la ricerca e l’università, Anna Maria Bernini.

“Gli atenei – aggiunge – hanno saputo trovare la forza per rinnovarsi diventando, di fatto, il luogo della collaborazione con il mondo della ricerca e del lavoro. Nella mia visita a Campobasso ho incontrato anche i 21 Rettori delle Università del Sud e del Centro Sud. È stato un confronto molto costruttivo e ricco di proposte, in cui abbiamo ribadito la collaborazione tra Atenei come chiave strategica per rendere competitivi i percorsi di studio e offrire le esperienze migliori agli studenti”. E conclude: “Dobbiamo unire le forze, le capacità, le differenti caratteristiche di ogni Università per essere sempre più competitivi”. Oggi la Bernini ha anche visitato l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, definendolo “un centro di ricerca all’avanguardia e di grande valore scientifico, dove ho incontrato tanti giovani studenti e ricercatori”.