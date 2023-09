La Molisana Magnolia B nel gruppo con Campania e Puglia

Per la stagione 2023/24 il gruppo affidato a coach Diotallevi farà il suo esordio tra le mura amiche dell’Arena ospitando il Maddaloni

CAMPOBASSO – Un nuovo cambio di prospettiva. Dopo Lazio ed Umbria (stagione 2021/22) ed Umbria e Marche (2022/23, stagione culminata con un successo nel torneo territoriale), La Molisana Magnolia junior nel torneo di serie B sarà al via del torneo gestito dalla Fip Campania con sedici squadre tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con appuntamento anche di Coppa. Il gruppo delle iscritte è stato diviso in due gironi di prima fase e per le rossoblù, affidate a coach Gabriele Diotallievi, ci sarà l’inserimento nel raggruppamento A.

PUGLIA E CAMPANIA – Per i #fiorellinidacciaio avversarie nella propria poule saranno tre pugliesi, ossia Fasano, Trani e Dinamo Taranto (formazione diretta da una vecchia conoscenza dei tifosi rossoblù come William Orlando), e quattro campane, nello specifico Virtus Academy Benevento, Cestistica Benevento, Uniogirls Maddaloni e Virtus Ariano Irpino (antagonista del club del capoluogo di regione, con sfide particolarmente vibranti, nel torneo di A2).

REGULAR SEASON – La stagione prenderà il via il 28 e 29 ottobre con, tra il 9 e il 10 dicembre, l’ultima di andata. Il girone di ritorno prenderà il via tra il 6 e 7 gennaio con chiusura in contemporanea sabato 17 febbraio alle ore 19.

Per le campobassane – che giocheranno i loro match interni con palla a due alle ore 18.30 del sabato, giorno scelto anche da Maddaloni e Taranto, mentre le altre formazioni saranno impegnate alla domenica – esordio interno il 28 ottobre contro Maddaloni, poi la trasferta ad Ariano Irpino a precedere la sfida all’Arena con la Dinamo Taranto (un uno-due di spessore). Seguiranno la trasferta a Benevento (fronte Virtus), poi Trani e Fasano, entrambe in Molise, e al giro di boa il match sul campo della Cestistica Benevento (con, ovviamente, inversione dei campi al ritorno).

DETTAGLI E FORMULA – Le formazioni di questo girone, nella seconda fase, si incroceranno con quelle della poule B (Agropoli, Angri, Casalnuovo, Marigliano, Stabia, Salerno, Potenza e Catanzaro). Le prime quattro di ogni girone andranno ai playoff con incroci tra prime e quarte e tra seconde e terze dei due raggruppamenti con serie sulle tre partite (prima e terza gara in casa della meglio classificata), con semifinali sulle cinque gare (con prima e seconda gara ed eventuale quinta in casa della meglio classificata) così come la finale e la sfida tra le perdenti tra le semifinali. Le prime due andranno già ai gironi per l’ammissione in A2, la vincente della sfida tra le perdenti delle semifinali andrà agli spareggi interregionali per l’ammissione ai gironi. Due, invece, le retrocessioni in C con format a sedici anche per la stagione 2024/25.

Le quinte chiuderanno il 17 febbraio il proprio percorso, mentre dalla sesta all’ottava saranno impegnate nei playout con seste ed ottave, ad incrocio, che si sfideranno nel primo turno al meglio delle tre gare con le vincenti salve e le perdenti al secondo turno playout contro le settime con serie sulle cinque gare (prima e seconda gara ed eventuale bella in casa della meglio classificata) con le vincenti salve e le perdenti retrocesse in C.

Playoff e playout inizieranno nel fine settimana del 24 e 25 febbraio coi secondi che termineranno tra 23 e 24 marzo ed i primi, invece, che avranno il termine ultimo tra il 20 ed il 21 aprile.