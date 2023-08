La Molisana Magnolia Campobasso inizia la nuova stagione 2023/24

Da domani prima settimana con sedute tecniche (e atletiche). Coach Mimmo Sabatelli: «Riscontro tanto entusiasmo»

CAMPOBASSO – Prende il via domani la settima stagione – la quarta nella massima serie cestistica nazionale in rosa – per La Molisana Magnolia Campobasso. Dalle 17.30, presso La Molisana Arena, inizieranno le sedute del gruppo rossoblù agli ordini di coach Mimmo Sabatelli e del suo staff (l’assistant coach Giustino Altobelli ed il preparatore fisico Walter Brandoni).

Per le magnolie la prima settimana porterà con sé allenamenti pomeridiani (con grande attenzione all’aspetto atletico di ripresa complessiva e test fisici per le giocatrici presenti domani e martedì mattina) nella struttura di Selvapiana tutti i giorni sino a sabato, eccezion fatta per giovedì, ed una serie di sedute fisiche mattutine presso la struttura dello Sporting Club, il tutto, tra l’altro, in coabitazione anche con i test medici di routine sia per le new entry che per le confermate.

ARRIVI IN CITTÀ – La giornata di sabato – sul versante rossoblù – è stata quella degli arrivi delle quattro straniere del gruppo (in ordine cronologico Kunaiyi, Dedić, Morrison e Mištinová), nonché delle under, alcune delle quali però saliranno già nelle prossime ore a Lignano Sabbiadoro per le finali nazionali di 3×3 e saranno disponibili nuovamente solo da giovedì. Col gruppo così, nei primi giorni, assieme a capitan Stefania Trimboli, Martina Kacerik, Gabrielė Narvičiūtė ed al drappello straniero si allenerà a pieno regime la sola Benedetta Bocchetti con l’ala Blanca Quiñonez (reduce da un intervento di pulizia al ginocchio a giugno) che proseguirà il suo lavoro differenziato in questa fase. Giungeranno in Molise unicamente nella prossima settimana, infine, Giacchetti e Šrot, reduci dai rispettivi impegni europei con le nazionali di Italia e Slovenia.

L’OPINIONE DEL COACH – Particolarmente carico, in vista della ripresa, è il tecnico delle magnolie Mimmo Sabatelli: «C’è tanta voglia di ripartire – spiega – e vedo tanto entusiasmo. Il gruppo è di fatto quasi tutto in città ed ha voglia di ripartire in vista di questa stagione. A qualcuna, in considerazione di un’estate intensa, abbiamo concesso qualche giorno di riposo in più. Per il resto, tra i necessari adempimenti come le visite mediche ed altre situazioni, avremo una settimana in cui far ripartire il motore a pieni giri. C’è grande voglia e le nuove, in particolare, non vedono l’ora di abbracciare la città, di cui ben conoscono l’ambiente per fama».

GIACCHETTI IN VETRINA – Nel frattempo, a guadangarsi con forza la copertina è Emma Giacchetti, la cui estate è coincisa con una doppia esperienza negli Europei di categoria (prima con l’under 18 e poi con l’under 16), entrambi in Turchia (il precedente a Konya, il più recente a Smirne). In particolare, in quest’ultimo, la giocatrice rossoblù è stata inserita nel miglior quintetto e, assieme alle compagne, si è conquistata un prestigiosissimo bronzo con il successo nella finalina sulla Finlandia che ha fatto seguito a quelli nel girone su Israele e Polonia, all’affermazione agli ottavi sulla Grecia e all’exploit sulla Serbia nei quarti. Per le azzurre stop solo con la Croazia nella prima fase ed in semifinale con la Francia, poi trionfatrice.

Per Emma Giacchetti un torneo con una media di 9,9 punti a gara, 4,3 rimbalzi di media, quasi quattro assist a partita (quarta in questa classifica) e 3,3 palloni recuperati con una media di valutazione di undici a gara, migliore nel gruppo azzurro.

TRIS FRIULANO – Da domani e sino a domenica 27, peraltro, il club rossoblù sarà con tre propri quartetti alle finali nazionali giovanili under di basket 3×3 a Lignano Sabbiadoro curate dalla Federbasket con il supporto del comitato friulano della Fip ed il sostegno del Dipartimento per lo Sport del governo. Da domani sino a mercoledì saranno di scena le under 18, poi da mercoledì a venerdì le under 16 e, infine, da venerdì a domenica le under 14.

Sul primo fronte il team rossoblù sarà presente con Emanuela Trozzola, Alessia Vitali, Laura Del Sole ed Alessandro Rizzo. Sul secondo – con la designazione di Rooftop – spazio per Flavia Oliva, Marianna Brunetti, Francesca Pia Mastroiacovo e Giorgia Fatica. Sul terzo, infine, spazio per Carla e Giorgia Tartaglia, per Mia Brandoni ed Irene Bernardi. A guidare tutti e tre i gruppi il responsabile del vivaio rossoblù Gabriele Diotallevi.

Per le under 18, nella prima fase, inserimento nel girone A con le formazioni di Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta e Toscana. Primo incrocio con le isolane domani alle 17.20 e poi Toscana alle 18.40. Martedì, invece, alle 10.20 il match con l’Umbria e alle 11.40 quello con la Valle d’Aosta.

L’under 16 sarà nel girone C con Emilia Romagna, Umbria, Campania e Friuli Venezia Giulia con esordio con le emiliano-romagnole mercoledì pomeriggio alle 16, poi Umbria alle 18 e giovedì mattina Campania alle 9.40 e Friuli Venezia Giulia alle 11.40.

Le under 14, infine, si disimpegneranno nel girone D con Marche, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Sicilia. Primo match venerdì pomeriggio alle 16.20, poi Emilia Romagna alle 18.20 e, il giorno dopo, Valle d’Aosta alle dieci e Sicilia a mezzogiorno.

Da regolamento, le prime quattro approderanno alla seconda fase ad incroci dei gironi A e C, B e D e poi spareggi, quarti, semifinale e finale. Le quinte della prima fase concluderanno invece anzitempo la propria fatica.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – Con il claim ‘che confusione sarà perché tifiamo’, infine, domani prenderà il via la campagna abbonamenti del club con la prelazione riservata agli abbonati dell’ultima stagione. Da lunedì 4 settembre, poi, ci sarà la vendita libera dei tagliandi. Prezzi e condizioni saranno svelati nelle prossime ore.