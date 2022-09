La Molisana Magnolia, presentazione della squadra 2022/23

Oltre alla rassegna di dirigenti, staff tecnico e giocatrici un momento specifico dedicato allo svelamento delle divise da gioco in programma il 29 settembre

Una grande soirée per entrare al meglio nella terza stagione consecutiva nella Techfind Serie A1 e ricevere l’abbraccio dei propri tifosi nello scenario dell’Arena. Dopo due anni senza presentazioni ufficiali – complice la pandemia da Covid-19 – La Molisana Magnolia Campobasso torna a dar vita all’appuntamento del vernissage per presentare il proprio roster sul parquet e fuori dal campo (dirigenza, squadra e staff tecnico) in vista di quello che sarà l’esordio ufficiale in campionato di domenica contro Lucca nell’Opening Day di Cagliari.

ARENA GLAMOUR – Così, domani sera (giovedì 29 settembre) a partire dalle 19, ci sarà l’appuntamento sul parquet dell’impianto dei #fioridacciaio. Il tutto in una serata molto agile in cui, alla presenza di autorità sportive ed istituzionali e con ritmi serrati, ci sarà anche la presentazione della divisa ufficiale che indosseranno le magnolie sul campo nella stagione in arrivo.

Per i tifosi rossoblù, tra l’altro, al termine ci sarà l’opportunità di abbracciare al termine le proprie beniamine in un momento di festa tra coinvolgimento, musica ed un brindisi beneaugurale in quello che sarà anche uno spettacolo di coreografie, oltre che giochi di luce e colori.

PERRY ATTIVA – Sul fronte strettamente tecnico, il gruppo campobassano ha preso a lavorare al completo. Completati tutti i test fisici e medici, l’ala-pivot statunitense Chelsey Mariah Perry si è ritrovata con le nuove compagne di squadra, aggiungendo anche sessioni specifiche personali per entrare nel migliore dei modi nella sua prima esperienza oltreoceano. Per la squadra la partenza della Sardegna è prevista sabato mattina da Napoli. Per il resto con doppie sedute al venerdì (oltre che al martedì) e sessioni lunghe al mercoledì ed al giovedì il team campobassano darà vita ad un’altra settimana intensa, quella tipo di preparazione a ciascuna gara in calendario.

BATTISODO IN VISTA – Martedì, intanto, c’è stata un’ulteriore occasione di ribalta per il club con la playmaker Valeria Battisodo ospite della trasmissione Basket2u, l’approfondimento dedicato alla pallacanestro della web-tv legata al portale OA Sport. Nella circostanza la regista dei #fioridacciaio ha parlato a tutto tondo della sua carriera, soffermandosi poi anche su questo inizio di avventura in rossoblù, nonché sulle aspettative (e sulle prospettive) in vista di una stagione di Techfind Serie A1 quasi ai nastri di partenza.