La Molisana Magnolia, Serie B: gara due di playout con Bari

CAMPOBASSO – La possibilità di chiudere il discorso playout e di centrare la salvezza, completando all’inizio di aprile la propria stagione con le junior nel torneo di serie B con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

I prospetti under La Molisana Magnolia Campobasso sono pronti a tuffarsi sul primo giovedì di aprile per quella che sarà gara due della serie playout contro la Pink Bari, incrocio in cui – sabato scorsa – sono riusciti a prendere l’inerzia con la vittoria di dodici (61-49) in Puglia di sabato scorso.

APPROCCIO FONDANTE Da parte sua, il tecnico dei #fiorellinidacciaio Gabriele Diotallevi è molto chiaro con le sue alla vigilia della contesa.

«Dipenderà tutto da quello che sarà il nostro approccio – argomenta – anche perché sarà fondamentale avere una presenza di spessore sul parquet sin dall’avvio. Dovremo avere un atteggiamento volitivo per continuare nelle buone prestazioni, di squadra ed individuali, che stanno contraddistinguendo l’ultimo periodo».

MATCH DA INDIRIZZARE Riuscire ad indirizzare la contesa, a fronte della tranquillità figlia del successo di gara uno e della necessità delle pugliesi di ottenere un solo risultato per continuare nella serie e non dover trovare la salvezza nella seconda serie con Stabia, potrebbe essere in effetti un’occasione per controllare al meglio la situazione.

«Ma i playout, così come i playoff e, in generale, la postseason, portano con sé sempre mille incognite. Sul parquet può accadere di tutto – ricorda Diotallevi – ma, ad onor del vero, in gara uno abbiamo avuto la capacità di resistere ad ogni loro tentativo di assalto, tirando fuori quel pallone recuperato o quell’azione che ha rimodulato il loro entusiasmo e ci ha permesso poi di gestire la contesa».

DIMENSIONE CASA Ulteriore fattore pronto a spingere le giovani magnolie il poter giocare il match nello scenario amico dell’Arena.

«Potrà essere un ulteriore stimolo – chiosa il tecnico – anche perché il mese di aprile tra tornei ed impegni delle tre under (19, 17 e 15) in prospettiva tricolore ci dovrà portare a lavorare su più fronti e, anche in considerazione delle festività pasquali, ci rapporteremo con un programma particolarmente composito».

DETTAGLI COMPLESSIVI Nel frattempo ci sarà da pensare al match con le baresi che, con palla a due prevista per le ore 19 nel primo giovedì di aprile sul parquet dell’Arena, sarà diretto dai partenopei Alberto Arciello e Michele Fusco con trasmissione della contesa, in esclusiva diretta streaming, sul canale YouTube del club rossoblù.