Conferma per la junior marchigiana: «Sono letteralmente innamorata della squadra e dell’ambiente di Campobasso»

CAMPOBASSO – L’entusiasmo e la voglia di proiettarsi sulla nuova stagione sono contagiosi. La pivot junior Francesca Grande va a chiudere il reparto delle lunghe in casa La Molisana Magnolia Campobasso per quella che sarà la sua seconda stagione in rossoblù.

OCCASIONE DI APPRENDIMENTO In particolare a riempire di gioia il cuore della giocatrice di Civitanova Marche è il poter confrontarsi con un elemento del calibro di Reshanda Gray. «È un qualcosa di unico ed emozionante – riflette – perché avere a che fare con determinate star è motivo di profondo apprendimento e, al tempo stesso, di crescita».

SENTIMENTI AMPLIATI Di qui una sempre più ampia voglia di proiettarsi con passione su quella che sarà la nuova stagione.

«La prima annata con Magnolia mi ha riempito di belle sensazioni. È stato davvero bello vivere la realtà di Campobasso: mi sono letteralmente innamorata della squadra, dello staff, del club e dei tifosi ed anche l’approccio del team, quello di una società che punta sempre a migliorare, è un qualcosa di unico».

SORTE PROPRIZIA In particolare, per Grande, l’auspicio è di avere meno incidenti fisici sul proprio percorso, aspetto che l’ha bloccata in più occasioni nella sua prima annata in rossoblù.

«Da quel punto di vista non sono stata molto fortunata, ma ora questo periodo di sosta e vacanza sarà anche occasione per curarmi ed essere pronta e carica in vista della nuova stagione».

DIMENSIONE CONTINENTALE Laddove ci sarà spazio anche per il bis nel contesto dell’EuroCup, ulteriore motivo di emozioni forti per chi il Vecchio Continente l’aveva vissuto con forza anche a livello di nazionali giovanili.

«L’EuroCup è una competizione che non smette mai di stupirti e la prima esperienza vissuta è stata semplicemente fantastica», riconosce.

SERIE DI SEMIFINALE Poi, proiettandosi su quanto è stato, al pari delle altre compagne confermate, anche Grande lascia ben ad intendere come, dentro, il più grande rammarico sia legato alla serie di semifinale scudetto contro la Reyer Venezia.

«Quelle gare – spiega – saranno motivo di riscatto e ci daranno ancor più fame di vittoria così da consentirci di provare a fare ancora meglio».

COMPAGNE DI… BRONZO Tra l’altro nel novero di un roster che avrà come base le due azzurre bronzo agli ultimi Europei Stefania Trimboli e Sara Madera.

«Quanto hanno fatto è stato estremamente motivante e credo che ci darà ancora più voglia di approcciarci al meglio al torneo in arrivo».

BUONI PROPOSITI Laddove, a livello di obiettivi, Grande è chiara. «A me stessa prometto maggiore continuità perché, come mi ha detto coach Mimmo Sabatelli, devo riuscire ad ampliare il mio minutaggio sul parquet. Per il resto, a tutto l’ambiente posso dire che sarò la solita Francesca Grande, disponibile ed empatica».

BIS IN UNDER 20 Sul fronte giovanile, peraltro, ulteriori belle notizie arrivano per il club che, con il gruppo dell’Italbasket rosa under 20 affidato a Giuseppe Piazza, ha inserito – nel gruppo che sarà in raduno a Gubbio dal 12 luglio per preparare gli Europei di agosto a Matosinhos in Portogallo – Emanuela Trozzola con, tra le giocatrici a disposizione, Emma Giacchetti.

TERZETTO IN UNDER 15 C’è tanta Magnolia anche con l’Under 15 impegnata nella preparazione al ‘Trofeo dell’Amicizia’ in programma dal 12 al 14 luglio. Lavorano col gruppo azzurro Virginia Libardo e Cloe Perini con Azzurra Giuliani riserva a casa. Nello staff tecnico, poi, c’è spazio per Alessandra Formica. Per loro domani ultimo test prima dell’evento contro le pari categorie dell’Arona.