La Regione Molise autorizza gli impianti di nuovi vigneti

CAMPOBASSO – I viticoltori molisani possono presentare, entro il prossimo 31 marzo, la domanda per ottenere le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti viticoli. Lo rende noto l’assessorato regionale all’Agricoltura. La procedura avviene in via telematica attraverso il portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).

“Per un settore particolarmente in crescita nella nostra regione – ha detto l’assessore Nicola Cavaliere – si tratta di un’occasione importante per implementare la quantità e la qualità di un prodotto sempre più apprezzato anche al di fuori del nostro territori”.