L’abbigliamento nobiliare all’epoca dei Crociati e Trinitari, convegno a Campobasso

Il 12 aprile all’ex GIL una serata nel passato, importante presentazione abiti nobiliari del 1500

CAMPOBASSO – In occasione dei suoi 65 anni di attività, l’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane organizza per venerdì 12 aprile 2019 alle ore 18:00 presso l’Auditorium “Arturo Giovannitti” dell’ex GIL di Campobasso, l’evento “L’abbigliamento nobiliare all’epoca dei Crociati e Trinitari. Ricostruzione sartoriale di abiti di fine ‘500”.

All’importante incontro interverranno Vincenzo Cotugno Vicepresidente della Regione Molise ed Assessore alla Cultura, il Sindaco della Città di Campobasso Antonio Battista, la storica dell’arte e Presidente Iresmo Nella Rescigno, l’architetto, ricercatrice e costumista storica Teresa Carafa, il direttore scientifico Musec Antonio Scasserra ed il Presidente dell’Associazione pro Crociati e Trinitari Giuseppe Santoro.

Il convegno è la sintesi di uno studio con approccio scientifico, unico nel suo genere, effettuato sul Molise e sulla Città di Campobasso per riscoprire la moda in voga nel 1500 nei territori del Regno di Napoli fortemente influenzati dalla corte spagnola, così da poter ricreare dei capi d’abbigliamento nobiliare che rispecchiassero al meglio quelli in uso nel rinascimento molisano. Le risultanze di tale studio e i modelli ricostruiti, verranno quindi presentati per la prima volta al pubblico ed alle Istituzioni nel corso dell’evento.

Il convegno vede la collaborazione del Musec – Museo dei Costumi del Molise ed il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Iresmo.