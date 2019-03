L’Abisso con Davide Enia in scena al Teatro del Loto

FERRAZZANO – Domenica 31 marzo alle 18 e lunedì 1° aprile alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena per la XI Stagione Teatrale 2019 “L’Abisso” con Davide Enia. Accademia Perduta – Romagna Teatri – Teatro di Roma tratto da Appunti per un naufragio di Davide Enia con musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri.

Davide Enia con il gesto, il canto, il cunto nel nuovo lavoro L’Abisso racconta ciò che sta accadendo a Lampedusa, punto di incontro tra geografie e culture differenti. Lampedusa appare come metafora di un naufragio, personale e collettivo. Enia attinge ai suoi Appunti per un naufragio (Premio Mondello 2018) per raccontare un’esperienza indicibile: lo spaesamento, la sofferenza e la rabbia che affiorano difronte alla tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo.

“Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più. Io era senza parole. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. La Storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole dei film e dei documentari. Ho trascorso molto tempo sull’isola per provare a costruire un dialogo con i testimoni diretti: i pescatori e il personale della Guardia Costiera, i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori. Rispetto al materiale che avevo precedentemente studiato, in quello che stavo reperendo di persona c’era una netta differenza: durante i nostri incontri si parlava in dialetto. Si nominavano i sentimenti e le angosce, le speranze e i traumi secondo la lingua della culla, usandone suoni e simboli. In più, ero in grado di comprendere i silenzi tra le sillabe, il vuoto improvviso che frantumava la frase consegnando il senso a un’oltranza indicibile. In questa assenza di parole, in fondo, ci sono cresciuto. Nel Sud, lo sguardo e il gesto sono narrativi e, in Sicilia, «‘a megghiu parola è chìdda ca ‘un si dice», ovvero la miglior parola è quella che non si pronuncia. Quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture differenti. È per davvero un ponte tra periodi storici diversi, il mondo come l’abbiamo conosciuto fino a oggi e quello che potrà essere domani. Sta già cambiando tutto. E sta cambiando da più di un quarto di secolo”. Davide Enia

INFO BIGLIETTI

Botteghino Teatro del Loto

327 2352438 – 339 7766634

Piazza Spensieri, Ferrazzano (Cb)

0874413757

Via Pietrunto, Campobasso

3473023863

Via dei Frentani, Bojano (Cb)

Da oggi, è possibile abbonarsi o acquistare biglietti anche online con “Do It Yourself” al seguente link: https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto oppure chiamando allo 060406