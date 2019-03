L’Aglianico negli “altri” territori: seminario-degustazione a Campobasso

CAMPOBASSO – Venerdì 15 marzo 2019 dalle 20 alle 22.30 presso Bibenda Galleria del Vino in Via Principe di Piemonte a Campobasso si svolgerà il terzo e ultimo incontri su “Aglianico: il grande patriarca”. Tema della serata sarà L’Aglianico negli “altri” territori. Uno dei vitigni rossi più importati del sud Italia, con caratteristiche uniche e peculiari di eleganza e longevità e un legame strettissimo con i territori di provenienza. Un Seminario per imparare ad amare questo vino e per approfondire i vari territori di elezione come quello di Taurasi (Avellino) e del Taburno (Benevento), del Vulture (Basilicata) e del Cilento (Salerno), della Terra di Lavoro (Caserta), delle Murge e del Salento (Puglia) e quello del Molise. Si scopriranno gli Aglianico “classici” e quelli “innovativi”, con uno sguardo sempre attento alla massima qualità. I tre incontri saranno tenuti da Mariaclara Menenti Savelli, docente di Fondazione Italiana Sommelier. In ogni incontro si potranno degustare 6 diversi Aglianico. A fine degustazione è previsto un piatto in abbinamento.

INFO ISCRIZIONI

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria. Costo per l’intero seminario 100,00 euro. Costo per singola serata 40,00 euro. Evento che si svolgerà presso la Bibenda Galleria del Vino in Via Principe di Piemonte n. 131/a – Campobasso

Per info e prenotazioni: www.fondazionesommeliermolise.it o contattaci al 320 6986267 – info@fondazionesommeliermolise.it