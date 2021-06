Il lago di Castel San Vincenzo sui barattoli Nutella limited edition

CASTEL SAN VINCENZO – “È un grande onore per la nostra località, che in questo caso si vede rappresentata attraverso il nostro splendido lago, ritrovarsi su una delle icone più conosciute ed apprezzate al mondo, il barattolo della Nutella, vedendo così proiettata la propria immagine a livello internazionale”. È il commento della sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, alla notizia che il lago di Castel San Vincenzo, assieme al Trabucco di Termoli, saranno i due luoghi che rappresenteranno il Molise sui barattoli, in Limited Edition, che la Nutella commercializzerà in autunno. A far prevalere i “due luoghi del cuore” il sondaggio che l’azienda ha sottoposto agli amanti della nota crema spalmabile.

Per la prima volta, infatti, sono stati i consumatori a decretare i luoghi raffigurati sugli iconici vasetti, attraverso una competizione online che ha raccolto oltre 2 milioni di voti. Ad essere scelte località estremamente blasonate a livello nazionale, ma anche luoghi meno noti che, però, stanno salendo agli onori del grande pubblico grazie ad una serie di investimenti sia pubblici che privati.

“Il concorso promosso da Nutella sui social network – dice ancora Margiotta – ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, che ha dato vita a una sfida entusiasmante tra 1600 località italiane. Il lago di Castel San Vincenzo ha avuto un gradimento del 79 per cento dei partecipanti al sondaggio, dimostrando quanto sia ormai presente nelle menti e nel cuore di tantissime persone. Ringrazio, quindi, quanto hanno espresso il proprio apprezzamento per Castel San Vincenzo e colgo infine l’occasione per ringraziare la Ferrero per questa splendida iniziativa. Ora – conclude – dovremo trovare il modo per poter avere gli iconici barattoloni con l’immagine del nostro lago”.