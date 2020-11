L’appello di Cotugno: “Acquistare italiano e molisano”

CAMPOBASSO – “Con questa nuova fase di restrizione dovuta alle misure governative per fronteggiare la pandemia, tornerà a salire il commercio elettronico attraverso le principali piattaforme e-commerce mondiali (Amazon, Ebay etc.) l’unico modo per sostenere il “Made in Italy”, i prodotti nazionali e, ovviamente, quelli molisani, è di acquistare italiano e molisano anche attraverso questo sempre più diffuso metodo di acquisti. Alla chiusura dei negozi farebbe da contraltare la vendita on-line, almeno nel tentativo di arginare le future perdite”.

Così l’assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno (foto), che aggiunge quanto segue: “Siamo convinti che l’Italia e il Molise non abbiano nulla da invidiare ai prodotti del sud-est asiatico che impazzano sulle piattaforme e-commerce, basta scegliere i nostri prodotti per mantenere un minimo di attività anche stando chiusi. Sosteniamo l’Italia! Sosteniamo il Molise!”.