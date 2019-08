Le telecamere di “Casa Surace” a Capracotta per raccontare il rito della pezzata

CAPRACOTTA – Ancora una volta Capracotta torna a essere protagonista in tv. Le telecamere di “Casa Surace” sono state, infatti, nel celebre paese altomolisano per raccontare il rito della pezzata che, come tradizione, si ripete sempre nella prima domenica di agosto (quest’anno è andato in scena il 4). Il tutto è stato immortalato per conto di Food Network Italia, canale 33 del digitale terrestre interamente dedicato alla cucina.

Giocando sull’ormai noto tormentone del Molise che non esiste, uno dei ragazzi di Casa Surace è giunto a Capracotta per realizzare una nuova tappa del loro viaggio alla scoperta delle sagre italiane. Il risultato è stato decisamente positivo in termini di promozione turistica del nostro territorio: “Il Molise non solo esiste, ma ospita una sagra pazzesca a cui Casa Surace non poteva non partecipare. Benvenuti a Capracotta!”, recita il testo di presentazione della puntata sulla pezzata.

Ecco qui di seguito il video di Casa Surace per Food Network a Capracotta: https://www.facebook.com/watch/?v=489067795209476.