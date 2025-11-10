Il 12 novembre a Oratino l’evento “Letture per sognare” con Filitalia Umdi Molise Noblesse. Emozioni, animali e memoria per un dialogo intergenerazionale

ORATINO – Mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 15:00, la Casa Alloggio “Il Giardino di Ninetta” ospiterà l’evento “Letture per sognare”, promosso da Filitalia Umdi Molise Noblesse nell’ambito del progetto “Central Special Guest 2” del Servizio Civile Universale. Un appuntamento pensato per favorire l’incontro tra giovani e anziani attraverso la forza evocativa delle parole, della musica e dei ricordi.

Protagonisti del pomeriggio saranno Alessia Cioffi, Marco Monaco e Valentina Pisano, che guideranno gli ospiti in un viaggio tra fantasia e memoria, con letture e momenti musicali dedicati al mondo degli animali, simbolo di affetto, resilienza e amore incondizionato. Gli anziani della struttura condivideranno storie e ricordi legati ai loro compagni di vita a quattro zampe, in un’atmosfera di ascolto e tenerezza.

A condurre l’incontro saranno Mina Cappussi, direttrice del quotidiano internazionale Umdi Un Mondo d’Italiani, e Giovanna Di Soccio della cooperativa sociale Ricerca e Progetto, che accompagneranno i presenti in un percorso di narrazione e riflessione.

L’evento è organizzato da una rete di realtà attive sul territorio: Centro Studi Agorà, Molise Noblesse, Filitalia International, Casa Molise, Ippocrates, Umdi, Adiform, Voci e Tradizioni, Ricerca e Progetto, Aitef, Anief e Servizio Civile Universale ente InFormare.