L’ex ministro Pier Luigi Bersani alla Pontificia Fonderia Marinelli

AGNONE – L’ex ministro Pier Luigi Bersani è stato in visita alla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, ad Agnone. La notizia è stata ufficializzata ieri dalla stessa Fonderia con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, corredato anche da alcune fotografie.

Questo il messaggio apparso sui social: “È stato un vero piacere ospitare Pier Luigi Bersani in fonderia e in visita nel nostro museo delle campane. Grazie e a presto!”. Bersani nei giorni scorsi è stato proprio ad Agnone, ospite della Diocesi di Trivento, per intervenire a un dibattito sulla lotta alle disuguaglianze sociali. E, nell’occasione, ne ha approfittato anche per andare alla scoperta di questo autentico vanto del Molise.