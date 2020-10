Licia Colò in Molise per la sua trasmissione “Eden”

CAMPOBASSO – Licia Colò è stata ieri in Molise per realizzare una puntata della sua trasmissione “Eden”. La nota conduttrice ha fatto tappa, tra l’altro, al Parco delle Morge, nel Comune di Salcito. Non è mancato un incontro con l’assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno, che l’ha omaggiata di un libro sul Molise per poi dichiarare quanto segue:

«Nella sua carriera ha girato in lungo e largo il mondo alla ricerca degli angoli più belli del nostro pianeta. Licia Colò è una delle conduttrici più amate della nostra televisione e il suo arrivo in Molise ci gratifica e ci rende orgogliosi, avendo scelto la nostra regione per la sua trasmissione “Eden” in onda su La7 da gennaio 2021. Un giro tra la storia, l’ambiente e i paesaggi incontaminati del Molise che nuovamente torneranno ad incantare il pubblico di tutta Italia!».