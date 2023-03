Linea Verde Discovery fa tappa in Molise e visita anche la Pontificia Fonderia Marinelli

AGNONE – “Un viaggio affascinante tra la vita, le tradizioni, l’artigianato e il buon cibo molisano: Linea Verde Discovery ha fatto tappa in Molise con una puntata che ha esaltato ancora una volta tutte le nostre eccellenze e tratti della nostra identità dal grande valore turistico!”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il vice governatore e assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno, nel parlare della puntata che Linea Verde Discovery ha dedicato al Molise su Raiuno.

Negli ultimi giorni diversi programmi televisivi della Rai (ma anche “L’arca di Noè” su Canale 5) si sono occupati del nostro territorio, e ciò ovviamente non può che farci piacere in chiave di marketing turistico. Nello specifico, le telecamere di Linea Verde Discovery sono state anche ad Agnone per fare una visita alla Pontificia Fonderia Marinelli, da sempre “patria” delle campane, intervistando altresì il titolare Armando Marinelli. Non è poi mancata una capatina alla sede del pastificio “La Molisana”.