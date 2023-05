L’olio extravergine molisano protagonista di “Pizza doc”

TERMOLI – Sarà dedicata al Molise, in particolare alla scoperta della Città dell’Olio di Termoli, l’ottava puntata di “Pizza Doc”, programma condotto da Tinto e Monica Caradonna che andrà in onda sabato 27 maggio alle 11.10 su Rai 2 e in diretta streaming su RaiPlay. L’iniziativa è stata presentata in Comune a Termoli da Nicola Malorni, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Citta dell’Olio, da Pasquale Di Lena, ambasciatore Citta dell’Olio, da Dora Formato, Fondazione Italiana Sommelier, e da Lucia Checchia, storica.

La Città dell’Olio lancia una nuova collaborazione formativa con i pizzaioli molisani per promuovere l’uso dell’olio extravergine d’oliva del territorio da settembre prossimo. Per realizzare la puntata, la troupe ha incontrato Pasquale Di Lena, ideatore e fondatore delle Città dell’Olio che nacquero proprio in Molise, a Larino, nel dicembre 1994. Con l’olio extravergine di Termoli gli chef pizzaioli Giuseppe Pinto e Davide Manera dovranno ideare e creare un antipasto e una pizza con tre ingredienti base svelati all’ultimo secondo.

“Siamo orgogliosi di promuovere le nostre eccellenze prendendo parte a ‘Pizza Doc’. Cogliamo sempre con entusiasmo tutte le occasioni che ci permettono di mostrare e far conoscere i prodotti del nostro territorio con una grande vocazione olivicola – ha dichiarato Malorni – La nostra terra è piena di sorprese e l’oleoturismo può essere un’opportunità ulteriore di conoscenza dello straordinario patrimonio naturale, storico e gastronomico del territorio molisano”.

“Vogliamo far capire ai consumatori quanto è importante saper scegliere l’olio Evo da mettere in tavola e quanto è necessario proteggere il territorio dal rischio abbandono, dando nuovo slancio all’oleoturismo”, ha concluso Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio.