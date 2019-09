Love & Peace Festival di Ripalimosani, terminate le selezioni

RIPALIMOSANI (CB) – Selezioni terminate per la prima edizione del DJ Contest nazionale che festeggerà nel prossimo fine settimana il ventesimo anniversario del Love & Peace Festival di Ripalimosani (CB). Dieci i dj/producer che arriveranno da tutta Italia per partecipare alla semifinale prevista il prossimo 13 settembre, in attesa della serata finale di sabato 14 settembre.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione negli spazi di Bootleg, unico e storico negozio di dischi nel Molise, con la quale sono state illustrate le due giornate del festival: “Un modo per ricordare al meglio il fondatore del festival, l’amico Giovanni Pece e la sua grande passione per la musica – ha detto Michele Tudino, direttore artistico dell’evento – e per ridare slancio al festival reso possibile grazie alla comunione d’intenti con altre associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale di Ripalimosani”.

Da parte di Angelo Piano, consigliere comunale con delega agli eventi culturali del Comune di Ripalimosani, l’intenzione di rilanciare l’evento in occasione dei venti anni di attività: “Come amministrazione comunale vogliamo fare in modo che la musica sia strumento di aggregazione e di crescita per i più giovani, oltre che strumento di promozione del nostro territorio. Ci auguriamo che siano in tanti venerdì e sabato a venirci a visitare”.

L’evento che si avvale del supporto organizzativo di Pachamama Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Antenna Molise, Sofian Consulenza e Progettazione, Comune di Ripalimosani, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Tm Eventi e Associazione ‘Francesco Longano’, vedrà sabato 14 settembre la presenza Bunna, leader degli Africa Unite nonché presidente della giuria, che terrà un suo esclusivo dj set dopo la consegna del premio al vincitore del contest. Il musicista torinese ha salutato il pubblico, gli organizzatori e i giornalisti presenti inviando un suo video.