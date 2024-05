Luciano Monaco, giovane talento della chitarra

CAMPOBASSO – Luciano Monaco, nato a Campobasso nel 1990, ha iniziato a dieci anni lo studio della chitarra classica, entrando nel 2004 al Conservatorio “Perosi” di Campobasso nella classe di Pasqualino Garzia, e conseguendo in soli sette anni il diploma di vecchio ordinamento sotto la guida del maestro Alessandro Paris, ottenendo il massimo dei voti e la lode. Nella sua città natale ha inoltre conseguito all’Università degli Studi del Molise la laurea triennale in Economia Aziendale con il massimo dei voti e la lode. Ha seguito corsi di perfezionamento con alcuni dei più rinomati nomi del panorama musicale mondiale, tra i quali Lorenzo Micheli, Emilia Fadini, Goran Krivokapić, Denis Azabagić, Oscar Ghiglia, Frédérick Zigante, Massimo Lonardi, Ana Vidović.

Nel 2013 ha frequentato il corso di perfezionamento presso l’Accademia Chigiana tenuto da Oscar Ghiglia, e nel 2015 ha conseguito il Master of Arts in Music Performance al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nella classe di Lorenzo Micheli. Ha quindi proseguito il suo percorso di studi negli Stati Uniti, ottenendo nel 2017 il Graduate Diploma al New England Conservatory di Boston nella classe di Eliot Fisk e Jérôme Mouffe, e nel 2021 il Doctor of Musical Arts all’University of Texas at Austin con Adam Holzman. Ha ricevuto premi in concorsi nazionali e internazionali, ed è stato vincitore dal 2015 al 2017 delle borse di studio NEC Merit Award e NEC Scholarship al New England Conservatory, e dal 2017 al 2020 della Student Excellence Fund Scholarship all’University of Texas at Austin.

Negli Stati Uniti è stato docente alla Preparatory School del New England Conservatory e docente e coordinatore del programma di chitarra classica dello String Project all’University of Texas at Austin, in Italia è invece stato docente presso il Conservatorio “Toscanini” di Ribera. Nel 2021 è stato pubblicato dalla Da Vinci Classics il suo primo album, intitolato “Quien Mas Rendido? (19th and 20th Century Music for Solo Guitar – Live in Austin)”. Luciano Monaco si è esibito in qualità di solista e in formazioni cameristiche, sia in Europa sia negli Stati Uniti, ed è attualmente faculty member della Eliot Fisk Guitar Academy e docente di chitarra presso il Conservatorio “Scarlatti” di Palermo.