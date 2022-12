Macchiagodena, si sposta l’ufficio postale per lavori di manutenzione

MACCHIAGODENA – Poste Italiane comunica che a partire da mercoledì 7 dicembre l’operatività dell’ufficio postale di Macchiagodena sarà disponibile nella sede di Incoronata, che fino a nuova comunicazione potenzierà l’apertura settimanale dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 (anziché nella sola giornata del lunedì come da consueto calendario).

Tale misura di trasferimento si è resa necessaria per agevolare l’accesso della clientela a tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, la cui continuità fino ad oggi è stata garantita attraverso una postazione mobile posizionata nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale di Macchiagodena.

Nello scusarsi con la clientela per i temporanei disagi, Poste Italiane ricorda che la sede di via Garibaldi Ovest è attualmente interessata da una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza. L’ufficio postale di Macchiagodena è infatti stato individuato come primo in Molise nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, che ha lo scopo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del Digital divide nei piccoli centri.