Maltempo con pioggia e grandine, allagamenti in Molise e danni alle colture

CAMPOBASSO – Un’ondata di maltempo ha causato ieri pomeriggio disagi e danni in molti comuni della provincia di Campobasso. Tanti gli allagamenti e i danni causati dalla grandine. Tra i comuni più colpiti c’è la zona di Trivento, al confine tra Molise e Abruzzo.

“Ci sono stati allagamenti e ci vengono segnalati danni alle colture in alcune contrade – ha detto il sindaco Pasquale Corallo – Stiamo verificando la situazione e ringrazio i carabinieri, gli operai e i tanti volontari che si sono adoperati per l’emergenza”. Nella giornata odierna, annuncia Corallo, “farò richiesta di stato di calamità naturale per eventuali risarcimenti per le zone interessate”.