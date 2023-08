Maltempo in Molise, 33 scout evacuati dai vigili del fuoco

CAMPOBASSO – Sono stati evacuati dai vigili del fuoco 33 scout della Valle Venafrana che da alcuni giorni erano a Valle Fiorita, colti ieri dalla tempesta – denominata ciclone Circe dai meteorologi – che ha provocato danni in tutta la Valle del Volturno. Gli scout erano preparati per la pioggia, ma non per la tempesta che ha divelto alberi in tutta la valle: sono ancora in corso le operazioni di rimozione delle piante cadute o fortemente inclinate.

I vigili del fuoco, dopo le chiamate della responsabile degli scout, hanno deciso a scopo precauzionale per l’immediata evacuazione del gruppo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni, portandosi a Valle Fiorita con un bus e con un mezzo fuoristrada attrezzato per tagliare gli alberi caduti lungo la strada.

Alle 23 circa di ieri è iniziata l’evacuazione dei ragazzi, fatti salire sui mezzi dei vigili del fuoco e su due auto degli accompagnatori degli scout fino all’Abbazia di Castel San Vincenzo dove hanno trovato rifugio per la notte; non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.