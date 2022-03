TERMOLI – Stop ai collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo ha impedito ieri la partenza della motonave che collega giornalmente la costa termolese con le Diomedee.

In porto le imbarcazioni hanno rinforzato gli ormeggi. Disagi per il cattivo tempo in Basso Molise a causa del freddo intenso e della pioggia battente. La neve è arrivata nell’area frentana e in diversi paesi dell’hinterland costiero.