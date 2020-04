Mascherine donate al Comune di Roccavivara da Forza Nuova Molise

ROCCAVIVARA – La sezione molisana di Forza Nuova, tramite il coordinatore regionale Nicola Ninni, ha inteso effettuare una donazione di mascherine al comune di Roccavivara. Le quali mascherine, peraltro, sono state manualmente realizzate dalla sezione di FN di Trappeto, comune in provincia di Palermo.

“Abbiamo ritenuto doveroso contribuire, nel nostro piccolo, ad aiutare la comunità di Roccavivara. Con questo gesto, anche in Molise, vogliamo dimostrare che gli italiani non sono soli, perché Forza Nuova anche in questo momento è al loro fianco – questo il commento di Ninni – Ci riempie di orgoglio il fatto che il sindaco, Franco Antenucci, ed il vice sindaco, Giovanni Di Nardo, che è anche responsabile locale della protezione civile, ci abbiano tributato un sentito ringraziamento ed abbiano particolarmente apprezzato il gesto. Altresì, devo ringraziare calorosamente, per aver materialmente realizzato le mascherine, Maurizio Tinaglia e Romina Finazzo, di Forza Nuova Trappeto, che ne hanno già prodotto e donato oltre 500. La loro grande solidarietà – ha concluso Ninni – è giunta anche nella nostra piccola regione”.