Maturità, Sabatini: “Momento importante che segna il passaggio alla vita adulta”

CAMPOBASSO – “Un grandissimo in bocca al lupo e un abbraccio a tutte le nostre studentesse e ai nostri studenti che in queste ore affrontano gli esami di maturità. E’ un momento importante, di passaggio alla vita adulta, vivetelo con serenità. La comunità scolastica vi è vicina, non solo per salutarvi rispetto alla vita nuova che verrà per voi dopo questo momento, ma anche per farvi concludere nel migliore del modi”.

Così il direttore dell’Ufficio scolastico regionale (Usr), Anna Paola Sabatini, nel messaggio rivolto agli studenti. In Molise sono 2.530 i candidati che affrontano l’esame di maturità di cui 1.902 in provincia di Campobasso, 628 in quella di Isernia.