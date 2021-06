Medicina: entro il 3 luglio le domande per il corso di preparazione al test

CAMPOBASSO – C’è tempo fino al prossimo 3 luglio per presentare la domanda di partecipazione al corso di preparazione al test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia organizzato dall’Università del Molise. L’ateneo anche quest’anno ha riproposto il ciclo di preparazione al concorso, utile anche per i test di ulteriori corsi di laurea nell’ambito delle professioni sanitarie, della prevenzione e delle bioscienze.

Si tratta di un’iniziativa consolidata nel tempo che Unimol ha messo in campo da diversi anni e rappresenta un’utile occasione di approfondimento per affrontare un momento delicato e particolare per molti giovani aspiranti alla professione medica, ma anche per le rispettive famiglie. Al corso, fanno sapere dall’Unimol, potranno partecipare massimo 100 iscritti e al momento risultano disponibili ancora alcuni posti. Si svolgerà tra il 12 e il 30 luglio, con sei ore di lezioni al giorno tenute da un gruppo di esperti docenti dell’ateneo.