Mercatino del libro usato dell’Unione degli Studenti Campobasso: ecco quando

CAMPOBASSO – Anche quest’anno l’Unione degli Studenti Campobasso organizza il mercatino del libro usato. La durata di quest’ultimo sarà dal 3 agosto al 3 ottobre apertura tutti i giorni con l’esclusione del sabato e della domenica dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00 in Piazzetta Palombo.

COME FUNZIONA

Il mercatino studentesco tiene i libri in contovendita. Dal 3 al 31 agosto si potranno portare i libri da vendere, e se questi saranno ancora in uso verranno presi e schedati. Dal 1 al 20 settembre i libri saranno messi in vendita. Dal 20 settembre al 3 ottobre i libri invenduti saranno restituiti, mentre per quelli venduti si consegnerà il ricavato.

COSTO DEI LIBRI

Il prezzo di acquisto del libro sarà del 50% del prezzo di copertina. Il guadagno del proprietario sarà del 40%, mentre un 10% servirà per sostenere le spese del mercatino e dell’organizzazione studentesca.

PERCHE’ LO FACCIAMO?

In Molise non è ancora presente una legge regionale al diritto alla studio infatti nessuno studente è veramente tutelato, non ci sono nè finanziamenti nè agevolazioni valide per i libri di testo. Il costo annuale di questi è esorbitante e non accessibile a tutti.