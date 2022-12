CAMPOBASSO – Si svolgerà domani 2 dicembre, alle ore 11:00, la manifestazione organizzata in occasione della “Giornata nazionale degli Alberi”, programmata inizialmente il 22 novembre e rinviata causa maltempo. Nell’ambito del progetto “Alberi: linfa delle città”, finalizzato a stimolare il recupero di aree urbane degradate, nel capoluogo è stata individuata – in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – un’area per la realizzazione della predetta iniziativa posta in Via Liguria, adiacente un fabbricato di edilizia residenziale pubblica convenzionata.

Nell’area sopra indicata, durante la manifestazione, verranno messi a dimora giovani alberi e inaugurato l’arredo urbano ivi realizzato: installazione di un tavolo, una panchina nonché di una bacheca in legno nella quale verrà posizionato un pannello sul quale saranno riportate una serie di informazioni relative al progetto, al territorio locale e alle specie vegetali utilizzate, volte a suscitare nei cittadini una maggiore curiosità e attenzione verso le tematiche ambientali. L’evento vedrà la presenza degli Alunni dell’Istituto Comprensivo “Jovine” di Campobasso cui sarà illustrata l’iniziativa relativa al progetto “Alberi: linfa della città”.

In tale circostanza interverranno, in servizio di rappresentanza, il Nucleo cinofilo del Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia e una pattuglia ippomontata del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.