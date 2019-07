Meteo, le previsioni: in Molise si intensifica l’afa

CAMPOBASSO – Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice africana che, nei prossimi giorni, si spingerà direttamente verso l’Europa centro-occidentale e verso la Scandinavia, favorendo un progressivo aumento delle temperature anche sull’Italia, in particolare sulle regioni nord-occidentali, sulla Sardegna e sul settore tirrenico, mentre le regioni adriatiche centro-meridionali risentiranno marginalmente, almeno fino a metà settimana, dell’aumento termico, tuttavia è attesa una graduale intensificazione dell’afa, in particolar modo lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa di Marche, Abruzzo e Molise.

Addensamenti pomeridiani potranno manifestarsi, inoltre, a ridosso dei rilievi, con possibili rovesci, in attenuazione in serata e in nottata, mentre nei prossimi giorni non si prevedono sostanziali variazioni sulle nostre regioni anche se, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un probabile ulteriore aumento delle temperature a partire da giovedì e nel corso del fine settimana, in attesa di un possibile cedimento dell’alta pressione (da confermare) nella giornata di domenica.

Temperature: in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul settore occidentale della nostra regione. Afa lungo la fascia costiera.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: quasi calmo o poco mosso.