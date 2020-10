Meteo Molise: le previsioni del tempo per i primi giorni di ottobre

CAMPOBASSO – Il tempo risulta ancora stabile, anche se non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulle zone appenniniche ma senza fenomeni di rilievo, in particolare durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Poche novità, dunque, rispetto alla giornata di ieri su gran parte delle nostre regioni, ma una nuova perturbazione di origine atlantica si avvicinerà alla nostra penisola e sarà preceduta da un rinforzo dei venti meridionali che, tra venerdì sera e sabato pomeriggio, determineranno un generale ma temporaneo aumento delle temperature su Marche, Abruzzo e Molise, in particolare sul settore adriatico, a causa del rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico).

Nella giornata di sabato, in particolare nel pomeriggio-sera, transiterà il sistema nuvoloso che, molto probabilmente, provocherà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle regioni centrali, in particolare su Marche e Abruzzo, con annuvolamenti, rovesci e possibili temporali che, con tutta probabilità, continueranno a manifestarsi nelle prime ore della mattinata di domenica, seguiti da ampie schiarite e temperature in diminuzione. Da domenica sera e nel corso della giornata di lunedì, inoltre, una nuova perturbazione atlantica sembra destinata ad attraversare le nostre regioni con annuvolamenti e rovesci associati.