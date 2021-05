Meteo Molise, le previsioni del tempo verso il fine settimana

CAMPOBASSO – La perturbazione atlantica che nella giornata di ieri ha favorito episodi di maltempo al nord, sulle regioni tirreniche ed appenniniche, ha attraversato le nostre regioni, dove il tempo è migliorato, tuttavia nelle prossime ore continueranno a giungere masse d’aria fresca di origine atlantica che manterranno attive condizioni di instabilità anche sulle regioni centrali, in particolare sulle zone montuose di Marche e Abruzzo, dove sono attesi nuovi addensamenti pomeridiani, occasionalmente associati a precipitazioni, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata-nottata.

Instabilità che si intensificherà nuovamente nella giornata di giovedì 13 maggio con annuvolamenti attesi anche sul settore tirrenico, in estensione verso le Marche, l’Abruzzo e il Molise, con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in temporanea attenuazione in serata e in nottata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica attesa tra venerdì 14 e sabato 15 maggio, diretta principalmente verso le regioni centro-meridionali, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, in attesa di un probabile miglioramento nella giornata di domenica: vedremo.