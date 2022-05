Meteo Molise, le previsioni: tempo instabile

CAMPOBASSO – La nostra penisola è interessata dalla presenza di masse d’aria fresca in quota, giunte dall’Europa centro-settentrionale, che in queste ultime ore hanno favorito un aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali dove, nelle prossime ore, il tempo risulterà ancora instabile con rovesci al mattino sul settore adriatico di Molise e Abruzzo, mentre nella seconda metà della giornata si intensificherà ulteriormente l’instabilità sulle zone interne e montuose con elevata probabilità di temporali sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico.

Una temporanea attenuazione dell’instabilità è prevista in serata-nottata, tuttavia nelle prime ore della mattinata di martedì addensamenti e possibili rovesci potranno manifestarsi lungo il settore adriatico di Marche e Abruzzo, mentre nel pomeriggio torneranno a svilupparsi addensamenti sulle zone interne e montuose, associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico delle nostre regioni. Poche novità nei prossimi giorni, l’instabilità continuerà a manifestarsi almeno fino alla giornata di mercoledì, in temporanea attenuazione tra giovedì e venerdì, in attesa di un nuovo possibile peggioramento (da confermare) nel fine settimana.