Meteo Molise: possibili episodi di instabilità

CAMPOBASSO – La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nel corso delle prossime ore, infiltrazioni di aria umida di origine atlantica provenienti dalla Francia, potranno favorire episodi di instabilità lungo la dorsale appenninica e, sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, specie nel pomeriggio-sera, in attenuazione in serata e in nottata.

Lo segnala il meteorologo Giovanni De Palma. Da venerdì la debole instabilità tenderà progressivamente ad attenuarsi a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che, nel fine settimana e nella giornata di lunedì si estenderà nuovamente verso la nostra penisola, favorendo la risalita di masse d’aria molto calda e di sabbia in sospensione in quota che determineranno un generale aumento delle temperature anche sulla nostra regione, con afa in intensificazione lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa. Un possibile cedimento dell’alta pressione potrebbe manifestarsi tra martedì e mercoledì, tuttavia si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.