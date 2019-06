Meteo Molise, tempo in netto miglioramento: le previsioni

CAMPOBASSO – La nostra penisola continua ad essere interessata da infiltrazioni di aria fresca in quota provenienti dai vicini Balcani che mantengono attive condizioni di instabilità soprattutto lungo la dorsale appenninica. Al mattino oggi splenderà il sole sul Molise con temperature massime in ulteriore aumento, mentre nel pomeriggio aumenterà la probabilità di precipitazioni e di temporali sul Molise, in attenuazione in serata e in nottata.

Nella giornata di mercoledì 5 giugno assisteremo ad una graduale attenuazione dell’instabilità, anche se non si escludono addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, con possibili occasionali rovesci, in attenuazione in serata e in nottata; da giovedì 6 giugno è atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche se saranno possibili annuvolamenti (nubi alte e stratificate) che annunceranno il rinforzo di un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea, in estensione verso le regioni centro-meridionali da venerdì 7 e nel fine settimana, con probabile deciso aumento delle temperature, anche sulla nostra regione.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi, in particolare lungo la fascia costiera e collinare.

Venti: deboli dai quadranti orientali; possibili colpi di vento durante i temporali.

Mare: generalmente quasi calmo o poco mosso.