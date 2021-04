Meteo: residui annuvolamenti sul Molise, in attenuazione nel corso della giornata

VENAFRO – Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato fino a sabato mattina, mentre successivamente la nuvolosità tornerà ad aumentare a causa dell’avvicinamento di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che anticiperanno l’arrivo di una perturbazione più organizzata, attesa tra lunedì e martedì, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle regioni centro-settentrionali.

Ieri temperatura in picchiata e fiocchi di neve a Campobasso. Il maltempo, anticipato dalla Protezione civile del Molise con una allerta ‘gialla’, ha interessato il capoluogo di regione nelle ultime ore. Non si sono comunque registrati disagi al traffico. Le condizioni meteo per oggi, 8 aprile, come si legge nel bollettino meteo della Protezione civile, sono in miglioramento. Previsto cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento, venti moderati nord occidentali e mare mosso.

Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni con residui annuvolamenti su Molise e Puglia, in attenuazione nel corso della giornata, tuttavia le temperature continueranno a mantenersi ben al di sotto delle medie stagionali, anche se i valori tenderanno gradualmente ad aumentare dal pomeriggio e nei prossimi giorni, portandosi nuovamente in linea con le medie stagionali. Da venerdì pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità ma si tratterà di nubi medio alte e stratificate che non produrranno fenomeni.