Miele: da biomonitoraggio buone notizie per il prodotto molisano

CAMPOBASSO – Buone notizie dalle analisi effettuate sul miele prodotto in Molise, con presenza di metalli sotto i limiti consentiti in tutte le stazioni di monitoraggio. Lo rende noto Legambiente Molise citando i dati del progetto di Biomonitoraggio del territorio con api ‘sentinella’ del ‘Gal Molise verso il 2000’, presentati oggi al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università del Molise. Il progetto ha creato una rete di biomonitoraggio per mezzo delle api per valutare la comparsa di fenomeni inquinanti che possano andare a danneggiare gli ecosistemi e, allo stesso tempo, tutelare l’attività apistica, l’agricoltura e l’ambiente, segnalando in tempo reale il manifestarsi delle possibili emergenze sanitarie ed ambientali.

“Alla fine della campagna di monitoraggio con le api – ha spiegato Antonio De Cristofaro, entomologo e docente di apicoltura presso l’Unimol – si è rilevata una presenza costantemente al di sotto dei limiti consentiti di metalli pesanti nell’intero territorio campionato. È fondamentale ora seguire l’evoluzione della situazione nel tempo al fine di rilevare possibili inquinamenti. Inoltre – ha aggiunto – cosa molto importante, non sono state rilevate morie significative di api nell’arco dei due anni di monitoraggio”.

“Siamo contenti dei risultati raggiunti dal progetto che illustra la situazione ambientale positiva di un territorio con un’alta vocazione ambientale che procede verso la certificazione della propria qualità come previsto dal piano di sviluppo locale del Gal”, ha commentato Adolfo Colagiovanni del Gal ‘Molise verso il 2000’.