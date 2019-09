“Mistero è per me”, è uscito il nuovo libro di Maria Elena Francalancia

CAMPOBASSO – Il Gruppo Albatros il Filo annuncia l’uscita nelle librerie di Mistero è per me di Maria Elena Francalancia nata a Cortona ma attualmente residente in Molise.

«La raccolta di componimenti di Maria Elena Francalancia unisce il gusto per il compo- nimento breve, immediatamente esplicito ma strutturalmente articolato, con quello per il gioco di parole, passando per la tradizione anglosassone del limerick e del nonsense. Ogni componimento è un interessante rompicapo linguistico, un piccolo gioiello di semantica che alterna quesiti e risposte in un dialogo con se stessi (o al più con un interlocutore im- maginario o fisicamente assente) ottenendo una riflessione che è come un pensiero ad alta voce.» (dalla Prefazione)

Maria Elena Francalancia è nata a Cortona (AR) il 3 aprile 1981. Attualmente vive in Molise. Si diploma presso l’Istituto tecnico commerciale “L. Pilla” di Campobasso. Successivamente, si trasfe- risce a Roma per intraprendere la carriera universitaria, dove studia circa tre anni presso l’Accademia di belle arti. Ad oggi sono tre le esposizioni che ha tenuto: Reasia, Reasia#2 e Gessetti. Nel dicembre del 2013 consegue la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi del Molise, discutendo una tesi in Storia dell’Arte contemporanea, intitolata: La pittura dell’immaginario: visio- nari e metafisici, da Böcklin al Surrealismo. Ha esposto una sua tela intitolata Humus Sapiens, realiz- zata con prodotti biologici, a Bologna dal 7 al 10 settembre 2018, in occasione della 30° edizione di SANA – Salone Internazionale del Biologico e del Naturale.

SCHEDA DEL LIBRO

Mistero è per me

di Maria Elena Francalancia

Genere: Poesia

Listino: € 9,90

Editore: Albatros

Collana: Nuove Voci Le Piume Pagine: 44

Lingua: Italiano

EAN: 9788830604902