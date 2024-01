Molisani poco inclini all’uso della bicicletta, regione ultima in graduatoria nazionale

CAMPOBASSO – Da giorni a Campobasso tiene banco, anche sui social, il dibattito in merito alla reale utilità dei percorsi ciclabili che ha realizzato il Comune in alcune zone della città grazie ad un finanziamento ad hoc. C’è chi sostiene il valore di questa iniziativa, altri invece si collocano sul fronte opposto. Intanto da un report sulla Mobilità attiva dell’Istituto superiore di sanità (Iss), relativo al biennio 2021-2022, emerge che i molisani sono poco inclini all’uso della bicicletta.

I dati raccolti indicano che solo il 3,2 per cento degli intervistati (Italia 10,6%) utilizza la bicicletta per andare al lavoro, a scuola o per gli spostamenti quotidiani. Nella graduatoria nazionale il Molise si colloca all’ultimo posto. La pratica è più diffusa fra i residenti delle regioni del Nord Italia e meno fra quelli nel Centro-Sud. Nella Provincia autonoma di Bolzano quasi una persona su tre utilizza abitualmente la bicicletta per gli spostamenti quotidiani.