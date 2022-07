Molise presente all”Assemblea Nazionale di FederLavoro e Servizi

REGIONE – L’Assemblea Nazionale di FederLavoro e Servizi ha chiuso la lunga, impegnativa ma importante stagione assembleare delle Federazioni di Settore aderenti a Confcooperative. Anche in questo caso, il Molise è stato presente e si è distinto per il contributo offerto ai lavori assembleari. Il dr. Giulio Berchicci ha assicurato professionalità e competenza, dando lustro alla nostra piccola, ma oramai ben conosciuta Confcooperative Molise.

“Sono oltre 4.000 le cooperative di produzione e lavoro che aderiscono a Confcooperative. 165.000 soci, 127.000 dipendenti, oltre 7,1 miliardi di euro di fatturato. Una realtà che non deve essere trascurata” ha dichiarato il noto commercialista campobassano, Giulio Berchicci, delegato del settore di Confcooperative Molise “Eppure troppo spesso siamo inseriti in un sistema che prende tanto – fisco, burocrazia, regole ma restituisce molto poco.

Le cooperative di produzione e lavoro sono in grado di svolgere un ruolo significativo nella tenuta economica e sociale del nostro paese ma devono essere sostenute in termini di riduzione del carico fiscale (imposte sul reddito da lavoro e contributi sociali del datore di lavoro e del lavoratore) che in Italia incide per il 46,52% rispetto a una media dei paesi Ocse pari al 35,92%, ed in termini di qualificazione del lavoro.

In tale ottica particolare impegno lo rivolgeremo verso la Regione per costruire un piano formativo che sappia per davvero intercettare le esigenze dei datori di lavoro in materia di personale qualificato, ottimizzando l’utilizzo delle risorse pubbliche che, nel passato, purtroppo, non sempre hanno prodotto i risultati attesi”.