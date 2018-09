Maltempo in Molise: precipitazioni piovose e temperature in calo

REGIONE – Sulla base del Bollettino di Vigilanza, diramato dal Servizio di Protezione civile della Regione Molise, si trasmettono la previsione sinottica e meteorologica relative alla giornata odierna e quella di domani 25 settembre 2018.

Previsione sinottica

Un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale interagisce sull’area italiana con una saccatura proveniente dall’Europa centrale. Ne scaturisce, per la giornata di oggi, un consistente aumento della piovosità, accompagnata da locali precipitazioni, specie sul versante Adriatico e successivamente al sud, in un quadro di generale calo delle temperature.

Previsione meteorologica per il Molise relativa ad oggi, 24 settembre 2018 è la seguente:

Temperature: in generale diminuzione

Venti: da deboli a moderati settentrionali, in rinforzo in serata

Mare: da molto a molto mosso

La previsione per domani martedì 25 settembre 2018 è la seguente:

Temperature: in sensibile diminuzione

Venti: moderati settentrionali

Mare: molto mosso

L’attuale bollettino ha validità dalle 14 di oggi fino alle 23.59 del 24 settembre.