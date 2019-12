Monacilioni accoglie la quarta famiglia venezuelana

MONACILIONI (CB) – La comunità di Monacilioni, accoglie, con una cerimonia religiosa, domenica 8 dicembre alle 11.30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Monacilioni, i bimbi Juan Andres e Fiorella Valentina, insieme alla mamma Maria Alejandra e al papà Juan Pablo.

Al termine della funzione religiosa interverranno il Sindaco, il Parroco e i Volontari dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi” e del Comitato Molise Pro Venezuela che, insieme alla generosità della Caritas di Trivento, si sono prodigati per accogliere la richiesta di aiuto di questa famiglia italiana, alle prese con i problemi drammatici in Venezuela e rifugiata dal 2017 a Lima, in Perù.

Non sarà semplice gestire la loro accoglienza in un territorio alle prese con criticità croniche, ma la risposta alla crisi del nostro tempo non può che ricercarsi nella solidarietà e nella condivisione. L’arrivo della famiglia Utrera Pannitto c’è stato ieri 7 dicembre, all’aereoporto di Fiumicino.