“Montagna Molise”, il commento di Cotugno

CAMPOBASSO – Il vice governatore Vincenzo Cotugno commenta “Montagna Molise”, il nuovo progetto finanziato dalla Regione Molise che punta ad ampliare le azioni a sostegno dei comprensori di Campitello Matese e Capracotta.

Ecco le sue parole: “Dopo una stagione storica per afflusso di turisti, con un sold-out durato tre mesi, la Regione punta ad una nuova programmazione, con l’ausilio di Funivie Spa, per garantire l’attrattività delle nostre straordinarie montagne per tutto l’anno, attuando un piano concreto di azioni che mirino alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e culturale. Comprensori sciistici e destagionalizzazione: due obiettivi chiari del Piano strategico regionale del turismo che stiamo portando avanti con investimenti importanti per la ripresa di tutta l’area matesina e dell’Alto Molise i cui benefici si iniziano a far sentire… andiamo avanti!”.