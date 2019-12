Mookajé apre con due punti vendita in Molise: ecco dove

REGIONE – Dopo il successo dei punti vendita di Roma e Bari, doppia apertura Mookajé’ nel Molise. A Termoli uno store di 50 mq in Corso Nazionale, 71 e a Campobasso uno shop in shop all’interno di Maestoso Moda in c.da Colle delle Api.

Futureb s.r.l. (titolare del marchio Mookaje) azienda sita in Monteroduni al cui vertice ci sono Pamela e Amelia Perna, rappresenta la sintesi di un sistema produttivo con un vasto patrimonio di esperienze e competenze che ha portato alla nascita di un’azienda che primeggia per eccellenza ed innovazione. Grazie al suo staff e a collaborazioni con primarie università e affermati professionisti sviluppa un progetto d’avanguardia e innovazione nel settore della cosmetica e del makeup.

Ha un’organizzazione interna in grado di controllare direttamente tutte le fasi aziendali: ricerca, formulazioni, test, immagine, produzione e distribuzione. Tutti i prodotti sia di skin care che di make up sono realizzati in Italia secondo le norme di buona fabbricazione con materie prime selezionate e alti standard produttivi con particolare attenzione agli ultimi trend del settore beauty.

É nota fra gli opinion leader del settore per la sua esclusiva formula “Oxygen Carrier Complex” che ha consentito alla Crema e al Siero della linea “Synergy Multiactive Skin Care” di ricevere premi come prodotto innovativo. Molte influencer e personaggi dello spettacolo acquistano e usano Mookaje.

Dopo il successo nella cosmetica ha realizzato una linea completa di Makeup inserendo nelle formulazioni di questi prodotti l’“Oxygen Carrier Complex” creando l’esclusivo “trucco che cura”. Il make up che cura la pelle mentre ti fai bella.

Lo store Mookaje è caratterizzato da linee pulite e da uno stile moderno: pareti color nero opaco alternate a lastre di nero lucido con l’inserimento di tocchi rossi e dell’oro del logo.La pulizia delle forme e la funzionalità degli arredi, insieme alla luminosità ben calibrata, esaltano le collezioni makeup e skin care esposte. A completare lo spazio un area dedicata alla prova trucco, realizzata da makeup artist qualificate.

Lo store raccoglie tutte le collezioni e i prodotti del brand:

Synergy Multiactive Skin care – la crema e il siero multifunzione con “Oxygen Carrier Complex”;

“Custom Made Therapy”- innovativa linea cosmetica composta da 12 principi attivi ,una crema e una maschera che permette dopo una diagnosi cutanea di consigliare al cliente un trattamento su misura;

Beauty Routine: gamma completa di skin care per la pulizia e detersione del viso;

Makeup : prodotti per labbra, occhi, viso , mani e accessori.

Un’espansione che proseguirà nel corso del 2020 durante il quale sono previste nuove aperture e importanti collaborazioni sui mercati internazionali.