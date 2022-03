Mostra bonsai centro commerciale “Centro del Molise” di Campobasso

CAMPOBASSO – Il 19 ed il 20 marzo il Molise Bonsai Club sarà al Centro Commerciale “Centro del Molise” di Campobasso con una mostra-concorso organizzata dal club Molise Bonsai. L’evento, oltre ad essere un momento di incontro per gli appassionati molisani di questa antica arte che possono avere un’occasione di confronto e scambio, vuole promuovere l’arte bonsai e avvicinarla agli amanti delle piante e della natura e a tutti coloro che nutrono curiosità ed interesse verso i bonsai e cercano un gruppo a cui poter far riferimento. Durante le due giornate sono previste dimostrazioni pratiche di lavorazioni e tecniche bonsai a cura del Club stesso. Inoltre è prevista la presenza di un corner “SOS Bonsai”, dove chiunque può portare un bonsai per ricevere gratuitamente assistenza e consigli su coltivazione e manutenzione dagli esperti del Molise Bonsai.

Progamma dell’evento:

Sabato 19 Marzo

ore 15:30 – 21:30 Apertura mostra e dimostrazione pratica

Domenica 20 Marzo

ore 10:00 – 13:00 Dimostrazione pratica e chiusura mostra

Facebook: @molisebonsaiclub

IL MOLISE BONSAI CLUB:

Il Molise Bonsai Club, ha iniziato la sua attività nel 2018 ed è l’unico bonsai club della regione Molise. Gli appassionati a questa antica arte giapponese provengono da entrambe le province e ad oggi conta di 15 iscritti. Il club ha organizzato da settembre 2018 ad aprile 2019 un corso base di arte bonsai per appassionati esperti e non. Le lezioni teorico-pratiche si sono svolte di pomeriggio con cadenza bisettimanale ad Isernia sede attuale del club. Successivamente si sono svolte lezioni giornaliere periodiche con maestri esperti. Oltre agli incontri in sede, il club si è distinto per le numerose trasferte in vari città italiane tra cui da citare il sodalizio con club laziali e campani. Mostre e corsi di perfezionamento sono state il sugello al primo anno di nascita. Ma, oltre impegnato nell’organizzazione di mostre bonsai.

Manifestazioni e Incontri Organizzati

Dicembre 2018: il Molise Bonsai Club ha organizzato una mostra Bonsai sull’Ulivo. La manifestazione promossa in Venolea a Venafro ha riscosso enorme successo di pubblico con espositori da fuori regione.

Dicembre 2018: il Molise Bonsai è stato invitato in diretta Tv da Buongiorno Regione sul canale RaiTre Molise. Una vetrina molto importante che ci ha permesso di far scoprire a tutto il Molise l’esistenza di dedito all’arte bonsai.

Agosto 2019, 2020 e 2021: il Molise Bonsai Club è stato promotore insieme ai responsabili del Giardino della Flora Appenninica e al Comune di Capracotta di tre mostre-concorso presso lo stesso Giardino della Flora Appenninica. Durante gli eventi oltre ad illustrare le varie tipologie e essenze di bonsai presenti al pubblico intervenuto, vengono tenute dimostrazioni di lavorazioni su delle piante.

Gennaio 2020: è stata allestita a Campobasso, dal Molise Bonsai Club, presso la saletta civica di Palazzo San Giorgio la “1a Mostra Bonsai” Città di Campobasso, rientrante nel cartellone di eventi per le festività natalizie.