Mostra fotografica #homemolisecfc a Campobasso: dove e quando

Dal 15 al 27 ottobre a Palazzo GIL l’evento organizzato dal Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura, nell’ambito del progetto “Molise flash”

CAMPOBASSO – La velocità dello scatto e l’immediatezza della condivisione fanno della fotografia moderna un’estensione del più colorato dei sensi, quello visivo. La fotografia è diventato un modo di osservare perché, troppo spesso, il display di un telefono si interpone tra gli occhi e la realtà. E il ricordo di un evento si divide tra la memoria dell’osservatore e quella di uno smartphone. È già questa una condivisione, prim’ancora che una fotografia privata diventi di dominio pubblico. Il dibattito si divide tra coloro che difendono la riservatezza delle immagini della propria vita e coloro che sostengono che la condivisione sia indispensabile per accorciare le distanze tra due capi del mondo e per contaminarsi di idee.

Tecnologia e sensibilità umana, oggi più che mai, percorrono sovente le stesse strade invogliandoci a diventare parte di una rete senza segreti, regolamentata dalle leggi sulla privacy! E mentre i cancelletti, secondo vocabolario, definiscono e chiudono spazi da preservare, i cancelletti chiamati #hashtag spalancano le porte della condivisione! Contraddizioni e innovazioni di un mondo da scoprire. L’associazione Centro per la Fotografia Campobasso – Vivian Maier, accetta una nuova sfida, contemporanea: quella di raccontare il tema intimo della casa, attraverso il network fotografico più potente del mondo, Instagram.

E non è un gioco perché l’argomento è personale e va raccontato con fotografie e pensieri come si farebbe sul proprio diario. Così vengono fuori paesaggi silenziosi, ritratti di persone care e rituali familiari accompagnati da didascalie in prosa o in poesia. In poco meno di un minuto lo sguardo si trasforma in uno scatto, un pensiero in una frase e un hashtag diventa racconto condiviso di un territorio, il Molise. Benvenuti nella sfida di #homemolisecfc!

L’esposizione è composta da 132 fotografie di 69 autori diversi e raccoglie immagini da 51 comuni di tutto il territorio molisano, inoltre, sarà arricchita da una lettura antropologica della dottoressa Simona Palladino.

Dal 15 al 27 Ottobre 2019 nei locali espositivi del Palazzo Gil di Campobasso in via Gorizia. Inaugurazione 15 Ottobre 2019 ore 18:00.

Orari mostra:

dal Martedi al Sabato 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00

Domenica 17:00 – 20:00

Ingresso libero.

Info: