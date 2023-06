Musica in Città, presentata a Campobasso l’edizione 2023

Torna da domenica 2 luglio la rassegna con la quinta edizione sotto la direzione artistica del Maestro Antonella De Angelis

CAMPOBASSO – Da domenica 2 luglio torna la coinvolgente rassegna “Musica in Città”, giunta alla quinta edizione, con gli appuntamenti di “Musica in Villa”, “Villa in Canto” e della “Rassegna Organistica”, sotto la direzione artistica del Maestro Antonella De Angelis. Il calendario degli eventi è stato illustrato questa mattina alla presenza del vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Campobasso Paola Felice, del segretario dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis Sabatino Del Sordo, della presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti e del Maestro, co-direttore artistico della rassegna organistica, Antonio Colasurdo.

“Nel tempo gli appuntamenti di Musica in Città – ha detto il vice sindaco Paola Felice – sono diventati delle opportunità valide e concrete per avvicinare alla musica classica persone che di solito non si recano al Teatro Savoia. La mattina di domenica a Villa de Capoa, ma anche i concerti della sera sono un’occasione per seguire gli artisti di caratura nazionale e internazionale, ma anche per dare visibilità ai tanti musicisti locali”.

Il segretario dell’Associazione Sabatino Del Sordo è entrato nel dettaglio degli eventi: “Musica in Città è composta da tre rassegne che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre a Villa de Capoa, in cinque matinée nel mese di luglio, la domenica mattina alle ore 11.00 e in cinque serate tra luglio e agosto, il venerdì sera alle ore 20.30. Lo scorso anno gli appuntamenti serali si tenevano al castello che attualmente è in ristrutturazione. Nel mese di settembre sono previste, all’interno della Rassegna Organistica, tre serate, a partire dalle ore 19, nelle chiese di Campobasso e Ferrazzano. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e sono organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis” con il prezioso contributo del Comune di Campobasso”.

I matinée sono dedicati prevalentemente ai giovani concertisti che si distinguono nel panorama nazionale e internazionale, quali il Trio Mab che si esibiranno domenica 2 luglio (trio di clarinetti composto da tre giovanissime musiciste), vincitore di concorsi nazionali e del terzo premio al prestigiosissimo International Music Competition di Parigi. Il gruppo ha conquistato anche il primo premio al Sirius Accordion Trio e tra i vari concorsi internazionali importanti il 1° Premio alla “74th Coupe Mondiale International Accordion Competition”, di Monaco di Baviera nel 2021 (prima formazione cameristica italiana a vincere per la prima volta il concorso organizzato dalla “CIA – International Music Council” fondato nel 1935 a Parigi).

L’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis ha rivolto particolare attenzione ad alcuni artisti molisani meritevoli, quali il Duo Petti, il soprano Denyse Rossetti, il chitarrista del Taraf de Gadjo Giuseppe Moffa, nonché alla sinergia con le realtà di valore del territorio come il Festival Janigro, offrendo un concerto ai migliori giovani violoncellisti del master estivo.

I concerti serali vedono coinvolti cantanti di fama internazionale con progetti musicali originali e diversi tra loro, toccando stili che vanno dal folk, al classico al pop, dal jazz alla world music.

Tra i nomi internazionali meritano di essere citati Alessia Tondo, una delle voci più importanti della scena musicale in Puglia. Molte sono le sue partecipazioni televisive nei programmi “RockPolitik” su Rai 1 e “Parla con me” su Rai 3. Voce solista e indiscussa protagonista dell’Orchestra de “La Notte della Taranta”, collabora con i maestri Ambrogio Sparagna, Mauro Pagani, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giovanni Sollima; il REBET BIT, un innovativo gruppo vocale composto da musicisti con lo scopo di creare un quadro sonoro tra voci e sperimentazione elettronica, che si aggiudica cinque nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards (Boston, USA) e cinque A Cappella Video Awards (Los Angeles, USA). Il gruppo è stato invitato nei più importanti festival nazionali e internazionali di settore (Los Angeles A Cappella Festival, Boston Sings, Vokal.total, Moscow Spring Festival, Vocalmente, Solevoci..). Nel 2021 hanno, inoltre, partecipato all’undicesima edizione del programma SKY: Italia’s got talent. Il secondo lavoro discografico Come (2021) ottiene due CARAs, i “grammy awards” della musica vocale internazionale. Il loro sound risente delle varie contaminazioni che hanno contraddistinto la crescita artistica dei membri del gruppo (dalla tradizione della musica classica a quella moderna e contemporanea) con uno sguardo rivolto alla sperimentazione e all’innovazione.

Infine, la rassegna Villa in Canto, ospiterà la cantante, attrice e autrice di testi Saba Anglana che nasce in Somalia nel 1970 da padre italiano e madre etiope. Laureata in Storia dell’Arte pubblica 4 album musicali distribuiti in oltre 60 paesi, con testi che scrive nelle lingue che compongono il suo albero genealogico, tra Italia e Africa orientale. L’esordio, del 2008, vede con “Jidka – The Line” la collaborazione con la prestigiosa etichetta inglese World Music Network. Pubblica “Biyo – Water is Love” (2010), dedicato all’acqua e le problematiche mondiali legate al suo sfruttamento, diventando testimonial di campagne mediatiche internazionali in fatto di salute e diritti umani. Nel 2012 esce “Life Changanyisha”, disco sul valore della mescolanza e nel 2015 “Ye katama hod – The belly of the city”.

Anglana per due stagioni fra i protagonisti della fiction tv “La Squadra” su Rai3, è in scena con “Pilato Sempre” diretta da Armando Pugliese, è protagonista dello spettacolo teatrale “Rosamara”, con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo, è nel cast di “Disgraced”, prodotto dal Teatro Stabile di Roma, per la regia di Jacopo Gassman. Come autrice porta in scena il suo monologo “Mogadishow”, prodotto e presentato in cartellone dal Teatro Stabile di Torino e lo spettacolo di teatro musicale “Abebech – Fiore che sboccia – Storia di identità, preghiera e guarigione”.

Il Maestro Colasurdo, infine, ha spiegato le scelte della rassegna organistica di settembre: “L’organo della cattedrale è indisponibile e anche quello della chiesa di Sant’Antonio Abate ha qualche problema strutturale, per questo motivo abbiamo deciso di inserire altri strumenti come il clavicembalo e l’harmonium. Per la prima volta terremo un concerto nella centralissima Chiesa di Maria Santissima della Libera, l’8 settembre si esibirà Andreina Di Girolamo al clavicembalo. Il 12 settembre nella Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso ci sarà il giovane organista comasco, assegnatario di numerosi premi anche internazionali, Ismaele Gatti all’organo. La rassegna si concluderà il 15 settembre, nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Ferrazzano, dove ascolteremo l’organista titolare della cattedrale di Ginevra, Vincent Thévenaz all’harmonium”.